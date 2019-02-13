شكرا لقرائتكم اعتقال 7 إيرانيين متورطين بشبكة غسيل أموال في كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية أنه في عملية منسقة في ولايتي أونتاريو وكيبيك، تم توقيف شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من بينهم 7 إيرانيين.

وتقول الشرطة إن هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت في الصباح الباكر في المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم.

وقال مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية في مؤتمر صحافي، إنه "من خلال حرمان الجماعات الإجرامية من شبكات غسل الأموال التابعة لها من أننا سنهز هيكل الجريمة المنظمة ذاتها".

ووفقاً للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة.

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وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، حيث تقول الشرطة الكندية إنها تراقب هذه الشبكة منذ عام 2016. كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.

ومن بين الإيرانيين المعتقلين كل من نادر غراميان وتانيا غراميان وسحر شجاعي ومحمد رضا شيخ حسيني وشبنم منصوري.

ووصف فونتان التحقيق أنه معقد للغاية وواحد من أهم التحقيقات من نوعها في كندا في مجال غسل الأموال التي أدت إلى تفكيك العصابات.

وأضافت أن المحققين اضطروا إلى تضييق تركيزهم على أشخاص معينين وتتبع الأدلة، في محاولة لتسهيل عملية المقاضاة وعدم التسبب في التأخير.