ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

كتب ــ أحمد حسن ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور عاصم عبد الحميد الجزار، وزير الإسكان الجديد، الذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى. الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار، هو مخطط عمراني وبيئي ذو خلفية فنية متعددة التخصصات، لديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري. قضى السنوات الـ10 الأخيرة للتركيز على استراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تاريخ الميلاد: 20...

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