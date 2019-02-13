قبلان: على الشباب أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية ويتحصنوا بالقيم الدينية

استقبل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، في مقر المجلس، رئيس لقاء الشباب اللبناني ال​فلسطين​ي احمد الشاويش بحضور نائب رئيس المجلس الشيخ ​علي الخطيب​، واستعرض الشاويش نشاطات اللقاء ومشاريعه ودوره في تعزيز ​العلاقات اللبنانية الفلسطينية​ ولاسيما بين الفئات الشبابية.

واكد قبلان على "ضرورة ان يتحلى الشباب بروح المسؤولية الوطنية ويتحصنوا بالقيم الدينية التي تجعل منهم نواة المجتمع الصالح"، مؤكداً على "متانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومكانة ​القضية الفلسطينية​ في وجدان ​الشباب العربي​ المطالب بترسيخ هذه القضية في وجدان الامة لتكون نصرة فلسطين حاضرة على مساحة ​العالم العربي​ والاسلامي باعتبارها القضية المركزية للامة".