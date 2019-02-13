قبلان: على الشباب أن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية ويتحصنوا بالقيم الدينية

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في مقر المجلس، رئيس لقاء الشباب اللبناني الفلسطيني احمد الشاويش بحضور نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، واستعرض الشاويش نشاطات اللقاء ومشاريعه ودوره في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية ولاسيما بين الفئات الشبابية.
واكد قبلان على "ضرورة ان يتحلى الشباب بروح المسؤولية الوطنية ويتحصنوا بالقيم الدينية التي تجعل منهم نواة المجتمع الصالح"، مؤكداً على "متانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومكانة القضية الفلسطينية في وجدان الشباب العربي المطالب بترسيخ هذه القضية في وجدان الامة لتكون نصرة فلسطين حاضرة على مساحة العالم العربي والاسلامي باعتبارها القضية المركزية للامة".
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