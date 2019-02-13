شرطة بلدية الميناء أزالت اللوحات الإعلانية المخالفة والمنتشرة ضمن نطاق المدينة

نفّذت دوريات الطوارئ في شرطة بلدية الميناء، حملة إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والمنتشرة ضمن نطاق المدينة، بناء على قرار صادر من رئيس البلدية عبد القادر علم الدين. واستعان عناصر الشرطة برافعة كبيرة وفنيّين لإزالة المخالفات والتعديات من الأملاك العامة والخاصة.
في هذا الإطار، أكّد علم الدين أنّ "أصحاب اللوحات الإعلانية لم يعمدوا إلى تسديد الرسوم والضرائب المالية لصندوق البلدية، رغم توجيه إنذارات عدّة لهم، إضافة إلى انتشار اللوحات الإعلانية بشكل عشوائي على كورنيش الميناء، وفي الشوارع الرئيسية والفرعية، وهي تكاد تحجب المعالم الجمالية لمدينة الموج والأفق، وتشكّل خطرًا على السلامة العامة".
ودعا أصحاب الشركات الإعلانية إلى "الالتزام بالقوانين مع مراعاة الأوضاع البيئية، ودفع كلّ المستحقّات المالية المتوجّبة عليهم".
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