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إخماد حريق داخل شقة في العقيبة وآخر شب في غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية بالزلقا

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية من أحد المباني السكنية في ​العقيبة​ - ​كسروان​"، مبيّنةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وأوضحت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل غرفة للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في أحد المباني السكنية في ​الزلقا​ - ​المتن​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

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