الكتيبة الايطالية في اليونيفيل نظمت معرض الأشغال الحرفية الجنوبية

رعى قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا حفل إفتتاح معرض الأشغال الحرفية الجنوبية الذي نظمه مكتب الشؤون المدنية لليونيفيل والكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل " في مقر شمع بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية من بلدات قضائي صور وبنت جبيل.
وتندرج مبادرة اليونيفيل في سياق نشاطات مكتب الشؤون المدنية لليونيفيل ومكتب التعاون المدني – العسكري الإيطالي للواء "غاريبالدي" اللذان قاما بتنظيم هذا المعرض من جديد في مقر القطاع الغربي لليونيفيل بعد النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي، لأنه يتيح الفرصة لعناصر اليونيفيل العاملين في مقر شمع والقادمين من المراكز الأخرى، بالتجول والاستمتاع بما يقدمه هذا المعرض.
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