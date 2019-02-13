بطيش ومراد عرضا مع رامبلينغ العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا بعد البريكست

إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ سفير ​بريطانيا​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، والمديرة العامة للاقتصاد ​عليا عباس​ والملحق التجاري في ​السفارة اللبنانية​ في بريطانيا السفير رالف نعمه.

بحث اللقاء في العلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين لبنان وبريطانيا وسبل تعزيزها، خصوصا بعد خروج بريطانيا من ​الاتحاد الاوروبي​ في آذار المقبل.

بعد اللقاء، عبر رامبلينغ عن سروره بمقابلة الوزيرين بطيش ومراد، مرحبا "بالتزام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ تنفيذ الخطة الاقتصادية التي وضعت في ​باريس​ في ​السنة​ الماضية".

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ولفت الى أن انه تم مناقشة "كيفية تطوير قطاعات الانتاج والعلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة بين لبنان وبريطانيا" مشددا على "أهمية بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجيدة" بين البلدين.

من جهته، اكد بطيش ان زيارة السفير رامبلينغ "تأتي في اطار تعزيز التعاون في كل المجالات بين لبنان وبريطانيا خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري"، مشيراً إلى أنه "كانت مناسبة تطرقنا فيها الى تحديات "البريكست" والتعاون مع بريطانيا عقب خروجها المرتقب في 30 آذار المقبل".

وأوضح "أننا نتطلع الى البحث في الاتفاقيات ​الجديدة​ بين لبنان و​المملكة المتحدة​ على ضوء "البريكست". وهذه الاتفاقيات هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، لذا شارك زميلي الوزير مراد في الاجتماع تأكيدا وتكريسا للتعاون والتنسيق والتكامل بيني وبين الوزير مراد في هذا المجال".