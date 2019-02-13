واكيم: بشير الجميل يبقى رئيسا للجمهورية شاء من شاء وابي من أبي

توّجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى ​الحكومة​ قائلًا: "عذرًا، بيانكم الوزاري معطوفًا على الأداء السابق لم يقنعنا، لكنّنا مسلّحون بثقة الشعب الّذي أعطانا أصواته، ولن ندع هذا المشهد الأسود يسيطر"، مؤكّدًا "أنّنا سنعمل بكلّ جهدنا لنغيّر هذا المشهد ونبني دولتنا مدماكا فوق مدماك".

ولفتت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا سنعطي الثقة للحكومة لأنّ ثقتنا بدولتنا ومؤسساتنا تملي علينا النضال لا بل الكفاح لتغيير واقعنا الحالي، ولأنّ لدينا أربعة من أفضل الوزراء، بالإضافة إلى أصدقاء نعرف انّهم يشاركوننا الأفكار والمشروع"، مبيّنًا "أنّنا سنتعاون معهم من أجل إنجاح من يعملون بصدق وأمانة في سبيل ​لبنان​ وقيام الدولة".

كما شدّد واكيم على أنّ "رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ دافع عن لبنان واستقلاله وانتخب رئيسًا واستشهد، ويبقى رئيسًا للجمهورية اللبنانية شاء من شاء وأبى من أبى و"يلّلي مش عاجبه بيكون هو خارج الإنتماء الوطني ونقطة على السطر".