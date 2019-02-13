نقولا: ما حصل مع مستشفى الجامعة الاميركية يستلزم تحرّكًا قضائيًّا

اشار النائب السابق نبيل نقولا إلى ان "مدير عام الضمان قام بخطوة مشكورة بفسخ العقد مع مستشفى الجامعة الاميركية متّهمًا الإدارة بالفساد وبعد 24 ساعة عاد عن قراره"، لافتا الى اننا "نريد معرفة هل إدارة المستشفى أعادت الاموال المنهوبة من المضمونين حسب اتّهام المدير أو أنّ القرار المتّخذ كان خاطئًا؟ من يتحمّل المسؤوليّة؟ أين القضاء؟ أو عفا الله عمّا مضى؟".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي رأى نقولا أن "ما حصل مع مستشفى الجامعة الاميركية يستلزم تحرّكًا قضائيًّا، وإلّا إقالة المدير،وسوقه الى التحقيق لمعرفة ما حصل".
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