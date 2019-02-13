أعمال تنظيف من قبل مصلحة نهر الليطاني لأنفاق مشروع ري القاسمية وأقنيته

تقوم المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بأعمال تنظيف وتعزيل أنفاق مشروع ري ​القاسمية​ وأقنيته، في القسم الجبلي عند نقطة السد في ​الزرارية​، بالإضافة إلى أشغال توسعة الحرم وإزالة آثار الإنهيارات الأرضية".

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