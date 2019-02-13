تقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأعمال تنظيف وتعزيل أنفاق مشروع ري القاسمية وأقنيته، في القسم الجبلي عند نقطة السد في الزرارية، بالإضافة إلى أشغال توسعة الحرم وإزالة آثار الإنهيارات الأرضية".
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال تنظيف من قبل مصلحة نهر الليطاني لأنفاق مشروع ري القاسمية وأقنيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.