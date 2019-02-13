علقت عضو كتلة المستقبل النائب ​ديما جمالي​ على جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ متمنية "على ​الحكومة​ الجديدة التي نوليها ثقتنا ان تضع خطة طوارىء اقتصادية كي لا نرى جورج زريق آخر، لنصل الى التعليم والاستشفاء المجاني وتأمين فرص عمل للشباب فيصبح ​لبنان​ بلدا يشبه طموحاتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: نتمنى على الحكومة الجديدة ان تضع خطة طوارىء اقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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