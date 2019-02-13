قداس لـ"شهداء القوات" في سيدني برئاسة الأب ميلاد قزي

احتفل مركز ​سيدني​ في "​حزب القوات اللبنانية​"، بقداس لراحة أنفس "شهداء القوات"، في كنيسة القديس نعمة الله الحرديني في منطقة أبين ترأسه الأب ميلاد قزي؛ وذلك في إطار اللقاء السنوي الّذي يحييه الحزب.

شارك في القداس راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران ​حنا رحمة​، الّذي يزور ​أستراليا​ والّذي نوّه بـ"كفاءة وزراء "القوات اللبنانية" ونجاحهم في وزاراتهم". كما تناول في كلمته حياة القديس مارون والموارنة، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

حضر القداس، منسق أستراليا في "القوات" طوني عبيد وأعضاء من المنسقية، إلى جانب رئيس مركز سيدني جهاد داغر وأعضاء المركز وممثّلون لأحزاب: الكتائب، الوطنيون الأحرار، التيار الوطني الحر، حركة الاستقلال، تيار المردة واليسار الديمقراطي.