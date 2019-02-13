الرئيس عون: عودة الثقة بلبنان هي الخطوة الاولى لتحسين الاوضاع الاقتصادية

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اننا " تجاوزنا حالياً المرحلة الخطرة، وعادت السوق المالية أحسن مما كانت عليه قبل الأزمة. ومع تشكيل ​الحكومة​ تحسنت الأوضاع أكثر وزال كذلك القلق النفسي ل​لبنان​يين، فالأزمة الاقتصادية لن تحل طبعاً بين ليلة وضحاها".

وفي تصريح له خلال لقائه وفدا من جمعية تجار ​جبل لبنان​ اوضح عون انه "بعد نيل الحكومة الثقة، ستكون هناك في ​الموازنة​ اشارات عدة للدول الخارجية التي تريد تقديم المساعدة، وكذلك في المقررات الحكومية، وهذا ما سيساعد لبنان اقتصادياً. فعودة الثقة بلبنان هي الخطوة الاولى لتحسين الاوضاع الاقتصادية".وأمل أن تزدهر الاسواق اللبنانية في المرحلة المقبلة، "مع عودة الأشقاء العرب لزيارة لبنان، وهو ما نعتقد انه سيحصل قريباً".

من جهة اخرى استقبل رئيس الجمهورية الوكيلة ​الجديدة​ للامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية لـمنظمة "​الاسكوا​" الدكتورة ​رولا دشتي​ لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة وذلك قبل سفرها الى ​نيويورك​ للقاء الامين العام للامم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​. وتمنى الرئيس عون للدكتورة دشتي التوفيق، مشددا على اهمية التعاون بين لبنان و"الاسكوا" لاسيما في المواضيع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.