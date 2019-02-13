محامي الدفاع الرئيسي عن كارلوس غصن يعلن استقالته

ذكرت وكالة "فرانس برس" ان محامي الدفاع الرئيسي عن ​كارلوس غصن​، موتوناري أوتسورو، اعلن استقالته. وأوضح أوتسورو، في بيان، بأنه ومحام آخر "قدما للمحكمة رسالتي استقالتهما كمحاميي دفاع في قضية غصن". وكان الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، الموقوف في طوكيو، قد أعلن، في وقت سابق، عن تغير كبار أعضاء فريق الدفاع عنه متعهدا إثبات براءته والدفاع عن نفسه بقوة في مواجهة اتهامات بمخالفات مالية.

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