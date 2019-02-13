النشرة: قوة إسرائيلية اجتازت السياج التقني في بلدة الغجر

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن قوة إسرائيلية قوامها 24 عسكريا مزودين بأسلحة فردية وأجهزة اتصال، اجتازت السياج التقني في ​بلدة الغجر​ وتوغلت غربا حتى الضفة الشرقية لمجرى نهر الوزاري دون أن تخرق ​الخط الأزرق​، وقامت بعملية تمشيط لضفة النهر الشرقية بمؤازرة فرقة من ​الكلاب​ البوليسية وفي ظل حراسة مشددة لأربعة ملالات تمركزت عند الضفة الشرقية لمجرى ​الوزاني​.

وفي هذه الأثناء، اتخذت وحدات ​الجيش اللبناني​ المنتشرة في المنطقة الإجراءات الأمنية اللازمة تحسباً لأي طارئ.