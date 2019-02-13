النشرة: قوة إسرائيلية اجتازت السياج التقني في بلدة الغجر

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن قوة إسرائيلية قوامها 24 عسكريا مزودين بأسلحة فردية وأجهزة اتصال، اجتازت السياج التقني في بلدة الغجر وتوغلت غربا حتى الضفة الشرقية لمجرى نهر الوزاري دون أن تخرق الخط الأزرق، وقامت بعملية تمشيط لضفة النهر الشرقية بمؤازرة فرقة من الكلاب البوليسية وفي ظل حراسة مشددة لأربعة ملالات تمركزت عند الضفة الشرقية لمجرى الوزاني.
وفي هذه الأثناء، اتخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة الإجراءات الأمنية اللازمة تحسباً لأي طارئ.
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