اعتقال اثنين من المخابرات السورية بألمانيا للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

أعلن الادعاء الاتحادي في ​ألمانيا​ عن اعتقال اثنين من ​المخابرات السورية​ للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، هما "أنور آر" و "إياد إيه".

ولفتت قناة "العربية" إلى أن "العنصرين غادرا سوريا عام 2012 واعتقلا اليوم لارتكابهما جرائم حرب".