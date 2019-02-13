اعتقال اثنين من المخابرات السورية بألمانيا للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

أعلن الادعاء الاتحادي في ألمانيا عن اعتقال اثنين من المخابرات السورية للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، هما "أنور آر" و "إياد إيه".
ولفتت قناة "العربية" إلى أن "العنصرين غادرا سوريا عام 2012 واعتقلا اليوم لارتكابهما جرائم حرب".
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