النشرة: وصول دفعة من المهجرين السوريين في الاردن

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين في مخيمات اللجوء في ​الأردن​ عبر مركز نصيب الحدودي متوجهين إلى مناطقهم التي حررها ​الجيش السوري​".

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