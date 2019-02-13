أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "مؤتمر وارسو الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبولندا حول إيران والشرق الأوسط، ولد ميتاً".
وخلال مؤتمر صحافي في طهران، لفت ظريف إلى إنه "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط ولد ميتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.