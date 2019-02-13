ظريف: مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط ولد ميتاً

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "مؤتمر وارسو الذي تستضيفه ​الولايات المتحدة​ و​بولندا​ حول إيران و​الشرق الأوسط​، ولد ميتاً".

وخلال مؤتمر صحافي في ​طهران​، لفت ظريف إلى إنه "مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران".