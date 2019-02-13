مسؤول أميركي: هناك مجال للتعامل مع الأوروبيين بشأن الملف الأيراني

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ناثان تك "أننا نتطلع لأن تكون قمة وارسو فرصة لتبادل وجهات النظر بين الوفود بشأن قضايا المنطقة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة متابعة من الوفود لمتابعة القضايا مدار البحث".
وفي حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، لفت تك إلى "أننا نتطلع إلى الحوار بشأن عدة قضايا بينها الملف الإيراني"، موضحاً أن "هناك مجال للتعامل مع الأوروبيين بشأن الملف الأيراني، وأوروبا تشاركنا القلق بشأن الممارسات الأيرانية".
وأوضح "أننا نسعى لتقريب وجهات النظر مع الروس بشأن الملف الأيراني"، مشدداً على أنه "عاجلا أم آجلا سيغير النظام الإيراني سلوكه".
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