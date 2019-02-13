مسؤول أميركي: هناك مجال للتعامل مع الأوروبيين بشأن الملف الأيراني

أكد المتحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ ​ناثان تك​ "أننا نتطلع لأن تكون قمة ​وارسو​ فرصة لتبادل وجهات النظر بين الوفود بشأن قضايا المنطقة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة متابعة من الوفود لمتابعة القضايا مدار البحث".

وفي حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية"، لفت تك إلى "أننا نتطلع إلى الحوار بشأن عدة قضايا بينها الملف الإيراني"، موضحاً أن "هناك مجال للتعامل مع الأوروبيين بشأن الملف الأيراني، و​أوروبا​ تشاركنا القلق بشأن الممارسات الأيرانية".

وأوضح "أننا نسعى لتقريب وجهات النظر مع الروس بشأن الملف الأيراني"، مشدداً على أنه "عاجلا أم آجلا سيغير ​النظام الإيراني​ سلوكه".