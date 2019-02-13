نائب أردني: استئناف حركة الطيران الأردني إلى سوريا قريبا

أكد النائب ​الأردن​ي طارق خوري أن "قرارا أردنيا سيصدر قريبا باستئناف حركة الطيران إلى ​سوريا​ بعد توقفها خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية".

وأوضح خوري، في حديث لقناة "رؤيا" الأردنية على هامش زيارة يجريها لدمشق، أن "القرار الوشيك سيعيد رحلات الطيران من عمان إلى دمشق، بالاضافة إلى استخدام الطائرات الأردنية للأجواء السورية في رحلاتها".

وأوضح أن "هذا القرار يأتي بعدما توجه من وفد الأردن توجه إلى دمشق للتأكد من سلامة الأجواء أمام ​الطيران المدني​ للأردن"، مؤكدا أن 'لا خوف الآن من المرور فوق الأجواء السورية وأن فتح الأجواء هو لمصلحة الأردن وشركات الطيران الأردنية".

وكان وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ قد أكد، خلال تصريحات ​صحفية​، أن الأردن تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا بعد تلقي ضمانات من السلطات حول السلامة الجوية للطائرات".

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012 بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.