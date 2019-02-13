دار المعارف: نؤيد التعديلات الدستورية من أجل الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت اللجنة النقابية بمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر، تأييدها التعديلات الدستورية المرتقبة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أعلنت اللجنة أن التعديلات تهدف لاستقرار وبناء الوطن، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج.

وناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة العامة، عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناءً على طلب مقدم من 155 عضوًا، بما يوازي أكثر من خمس الأعضاء، وانتهت الجلسة بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتًا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير بشأنه خلال 60 يومًا.