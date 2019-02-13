للعبور بمصر إلى بر الأمان.. دار الهلال تعلن تأييدها التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار الهلال، تأييدها للتعديلات الدرستورية المرتقبة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أكدت اللجنة أن التعديلات تهدف للعبور بمصر إلى بر الأمان والاستمرار في بناء الدولة اقتصاديًا، وسياسيًا، واجتماعيًا؛ للمضي في طريق الإصلاح والتنمية والاستقرار.

ويستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة تعديلات الدستور التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة.