"ميري" يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين لفوق السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، ووكيل أول نقابة الصحفيين للترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة مستمر حتى ظهر الخميس في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا.

وأشارت اللجنة المنظمة للانتخابات إلى أن الكشوف الأولية لأسماء المرشحين علي منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن ظهر غد الخميس فور غلق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 14فبراير، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة والمحدد لها الأول من مارس المقبل هي رقم ( 51 ) في تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1941.