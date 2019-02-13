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الرئيس اللبناني يؤكّد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا، الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا ، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية.

وطبقا للبيان ، " نقل المستشار العلولا خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير ، وتهانيهما بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".

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وأشار البيان إلى أن العلولا أكد "وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين".

وتم خلال اللقاء "التداول في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما".

ووفقا للبيان ، تطرق البحث إلى الاقتراح الرئاسي اللبناني بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار والاتصالات" التي قطعها لبنان لتوفير التأييد العربي والدولي لها.

وكان الموفد الملكي السعودي وصل مساء أمس الثلاثاء إلى بيروت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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