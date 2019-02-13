"الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بالقاهرة يعلن تأييده تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، والممثل الشرعي لإثني عشرة ألف جمعية بأعضائها وقياداتها، دعمه وتأييده وقناعته بأهمية التعديل الدستوري المرتقب.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الدستورية المرتقبة لها أهمية؛ لأن هذه المرحلة المهمة في مستقبل مصر تتطلب الحفاظ على ما تحقق من مكاسب؛ لتحقيق واستكمال الإنجازات على صعيد مختلف المجالات من تطوير وتجديد وتحديث البنية الأساسية والحفاظ على المواطن المصري؛ لترقى مصر إلى المرتبة والمنزلة التي تستحقها بين شعوب العالم.

وناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة العامة، عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناءً على طلب مقدم من 155 عضوًا، بما يوازي أكثر من خمس الأعضاء، وانتهت الجلسة بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتًا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير بشأنه خلال 60 يومًا.