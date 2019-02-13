بنك التنمية الصناعية يموّل 1138 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

وقّع بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقاري لتمويل 1138 وحدة إسكان اجتماعي خاصة بمحدودي الدخل، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

ويهدف البروتوكول إلى تمويل البنك للوحدات السكنية، وتتراوح مساحتها الإجمالية من 63 إلى 65 متر للمواطنين من محدودي الدخل، بسعر فائدة 5 و7% على فترة سداد تصل إلى 20 عامًا ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

ووفقًا لبيان الينك، وقع الاتفاق عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن بروتوكول التعاون الجديد مع محافظة الإسكندرية يأتي استمرارًا للدور التنموي وتوافقًا مع خطة الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل، بفائدة بسيطة.

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وأشاد فهمي، بنجاح مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الصناعية كان من أوائل البنوك المشاركة فيها، ونجح البنك في تقديم تمويلات بقيمة 845 مليون جنيه لعدد 8048 عميلا منذ إطلاق المبادرة في 2014 وحتى الآن.

وأوضح فهمي أن البنك وقـّع 3 اتفاقيات مع شركات "ناتجاس" و "الفيوم للغاز" و"سينا جاس" لتمويل توصيل الغاز إلى 375 ألف وحدة سكنية بإجمالي تمويلات 675 مليون جنيه، بلغ المنفذ منها حتى الآن بمحافظات الإسكندرية والفيوم والبحيرة والشرقية 127 ألف وحدة بحجم تمويلات 335 مليون جنيه بالإضافة إلى توصيل الغاز للوحدات الصناعية.

وقال السيد فتح الله رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري، إن البنك حقق نجاحا كبيرا في قطاع التمويل العقاري حيث قدم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه في 2016 زادت إلى 340 مليون في 2017 بنسبة نمو 187% وارتفعت إلى 845 مليونا في الوقت الحالي بنسبة نمو 149 %.

وأوضح فتح الله أن البنك مول 1229 عميلاً في 2016 ثم وصل العدد إلى 3273 عميلاً في 2017 بنسبة نمو 166% وقفز الرقم إلى 8048 عميلاً حتى الآن بنسبة نمو 146 %.