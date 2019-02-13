مرشح لـ"الصحفيين": يجب أن يكون دخل الصحفي مواكبًا للظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال صديق العيسوي، الصحفي بجريدة التحرير، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن شباب الصحفيين يعيشون أسوأ أوضاعهم الاقتصادية حاليا؛ نتيجة غلق العديد من الصحف وقرارات الفصل التعسفي التي طالت عشرات بل مئات الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب مظلومون، ولا نصير لهم إلا الله ثم مجلس نقابة الصحفيين الممثل الشرعي الوحيد لكل الصحفيين، وبعد أن كان الصحفي يجد أبواب عمل كثيرة أمامه، للأسف أغلقت تلك الأبواب ولم تعد تتسع لأحد وأصبح شباب المهنة محاصرين بعد ارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات يصعب تحملها.

وأوضح "العيسوي"، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن شباب المهنة في خطر حقيقي؛ بسبب تدني الأجور وضعف رواتبهم، وهل يعقل أن يبدأ شباب الصحفيين حياتهم العملية بمرتب شهري 500 أو 700 جنيه.

وأضاف العيسوي، أن دور نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية، لم يكن على المستوى المطلوب رغم بعض الإنجازات التي تحققت، لذلك يجب إعادة النظر في الأجور، لكي يكون دخل الصحفي مواكبا للظروف الاقتصادية، فالصحفى ليس له مكان عمل ثابت، وأحيانًا يضطر للانتقال بين أماكن متعددة لتغطية حدث واحد.​