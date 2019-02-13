إصابة 25 طالبًا في انفجار استهدف إحدى المدارس بإقليم كشمير

وكالات :

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة وعشرين طالبا - على الأقل - جراء انفجار داخل إحدى المدارس، بالجانب الهندي من إقليم "كشمير" - المتنازع

عليه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت المصادر ، اليوم الأربعاء، نقلا عن الشرطة الهندية - أن الانفجار وقعبمنطقة "كاكابورا" الجنوبية، وأنه يجري التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث والمواد المستخدمة في التفجير .وأفاد مسعفون بأنه تم تقديم الرعاية الطبية للطلاب المصابين ، وأن معظمهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.