مقاتلات "ميج - 29" الروسية تتفوق على "رافال" الفرنسية في الهند

وكالات :

أعلن مسؤول روسي في مجال التعاون العسكري التقني، أن الهند أرسلت طلبا لشراء 21 مقاتلة من طراز "ميغ – 29"، لافتا إلى أن النقاش جار الآن بشأن التفاصيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال المصدر إن قرار نيودلهي شراء هذا النوع من المقاتلات قد يكون ناجما عن مشكلة افتقار سلاح الجو الهندي إلى طائرات من هذه

الفئة على خلفية مشاكل محتملة مع توريد طائرات "رافال" الفرنسية وتكلفتها المرتفعة، في حين امتنعت الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري والتقني عن التعليق.

وتعد موسكو شريكا في مجال الدفاع لنيودلهي منذ زمن طويل، وهناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة بين الجانبين اللذين يتعاونان على أرضية

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تضم أكثر من 20 اتفاقية ثنائية.

يذكر في هذا الصدد أن البحرية الهندية مجهزة بالمعدات الروسية بنسبة 80٪، فيما تبلغ هذه النسبة في القوات الجوية 70٪.

ويطلق حلف الناتو على "ميغ – 29" اسم "Fulcrum"، وهي مقاتلة سوفيتية روسية من الجيل الرابع، ومصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية في الظروف الجوية البسيطة والمعقدة. ويمكن أن تصل تكلفة المقاتلة الواحدة من هذا الطراز، مع الأخذ في الاعتبار الإضافات والتعديلات، إلى 25 مليون دولار.