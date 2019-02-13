الخارجية الأمريكية: لا يمكننا أن نتغاضى عن دور إيران الخبيث في العراق والمنطقة

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قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، كريستيان جيمز، "إنه لا يمكننا أن نتغاضى عن دور إيران الخبيث الذي لا يحترم السيادة ولا المعايير الدولية، وعلينا وعلى المجتمع الدولي مساعدة القوات العراقية للتصدي لها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف جيمز اليوم الأربعاء أن "إيران تقوم بأنشطة خبيثة، ونحن نساعد القوات العراقية على مواجهة هذا النوع من التهديد"، مشيرا إلى أن
وردا على سؤال حال طلبت الحكومة العراقية مغادرة القوات الأمريكية البلاد.. قال: "إن القوات الأمريكية تتعاون الآن مع القوات العراقية
ولفت إلى أن العراق يعد حليفا قويا للولايات المتحدة، مضيفا "أننا سوف نقوم بتنشيط العلاقات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة وحول العالم لمواجهة التحديات الإرهابية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا في المنطقة.
ورأى الدبلوماسي الأمريكي أن الرؤية الأمريكية إلى العراق هي عراق موحد وديمقراطي وفيدرالي.
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