الخارجية الأمريكية: لا يمكننا أن نتغاضى عن دور إيران الخبيث في العراق والمنطقة

المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية كريستيان جيمز

وكالات :

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، كريستيان جيمز، "إنه لا يمكننا أن نتغاضى عن دور إيران الخبيث الذي لا يحترم السيادة ولا المعايير الدولية، وعلينا وعلى المجتمع الدولي مساعدة القوات العراقية للتصدي لها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف جيمز اليوم الأربعاء أن "إيران تقوم بأنشطة خبيثة، ونحن نساعد القوات العراقية على مواجهة هذا النوع من التهديد"، مشيرا إلى أن

الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بعلاقات متينة وقوية مع العراق، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على السيادة والاحترام، وأن الوجود الأمريكي في العراق بطلب من الحكومة العراقية.وردا على سؤال حال طلبت الحكومة العراقية مغادرة القوات الأمريكية البلاد.. قال: "إن القوات الأمريكية تتعاون الآن مع القوات العراقيةوتدعمها في حماية البلد وتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات؛ وسوف نستمر في ذلك"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ضيف الحكومة العراقية وسنبقى في العراق حسبما تريد".ولفت إلى أن العراق يعد حليفا قويا للولايات المتحدة، مضيفا "أننا سوف نقوم بتنشيط العلاقات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة وحول العالم لمواجهة التحديات الإرهابية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا في المنطقة.ورأى الدبلوماسي الأمريكي أن الرؤية الأمريكية إلى العراق هي عراق موحد وديمقراطي وفيدرالي.