مصير مجهول لأموال صدام حسين

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بعد مصادرة أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وافق مجلس الوزراء العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلىصدام.
وبحسب ما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جاء فيه أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلىأركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017، وهقب الموافقة عليه سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذًا،ولم يأتي في البيان تفاصيل جديدة بخصوص التعديلات التي تم ادخالها على القانون.
وفي مارس الماضي، دعت هيئة
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وتمت الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.
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