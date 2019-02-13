سفير بريطانيا ببيروت يؤكد أهمية التزام لبنان النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية

وكالات :

أكد سفير بريطانيا لدى لبنان، كريس رامبلينج، أهمية التزام الحكومة اللبنانية الجديدة سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة، والعمل على تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بلبنان، مشددًا على مواصلة المملكة المتحدة دعم سيادة واستقرار لبنان من خلال المساعدات وعبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الأربعاء،

السفير البريطاني في بيروت.وأكد السفير البريطاني-في تصريح- أن اللقاء كان إيجابيًّا، وأنه سلم الوزير باسيل رسالة من نظيره البريطاني جيريمي هانت، تتضمن تهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بوصفها خطوة هامة لاستقرار لبنان وازدهار اقتصاده.وقال السفير البريطاني: "العلاقات الثنائية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى"، مشيرا إلىأن المساهمات التي تقدمها المملكة المتحدة لصالح لبنان، تبلغ 200 مليون دولار، كما تخطط لزيادة المساعدات في مجال التنمية الاقتصادية بقيمة 19 مليون دولار إضافية.وأشار إلى أن بلاده ترحب بالتزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإصلاحات اللازمة الموثوق بها والتي سيكون لها التأثيرات المرجوة اقتصاديا.ولفت إلى أن المناقشات مع وزير الخارجية اللبناني، تطرقت إلى تحديات الوضع في المنطقة وتأثيراته على لبنان لاسيما العبء الكبير في استضافة لبنان للنازحين السوريين، مؤكدا مواصلة بلاده دعم لبنان في هذا الملف.