جبهة شباب الصحفيين تكشف فضيحة عن زوجة محمد ناصر

محمد ناصر

بوابة الوفد

كشفت جبهة شباب الصحفيين برئاسة هيثم طواله، فضيحة جديدة ومفاجأة من العيار الثقيل عن زوجة الإرهابي محمد ناصر، الهارب إلى تركيا ومقدم برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين الإخوانية، حيث حصلت على فيلا هدية في منطقة مجمع "توزلا بدروم" السكني في اسطنبول من ياسين اقطاي مستشار السفاح أردوغان رئيس تركيا نظير الخدمات الجليلة التي تقدمها في الغرف المغلقة لصالح أجهزة الاستخبارات التركية.

وأكدت الجبهة أن زوجة ناصر تربطها علاقة حميمة مع أقطاي والذي قام بتجنيدها لصالح أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات قذرة ومشبوهة ضد المعارضين للنظام التركي وتهديدهم بهذه الفيديوهات وفضحهم في حالة استمرار الهجوم على سياسات أردوغان، وأن تلك اللقاءات المشبوهة كانت تتم في

جناح خاص بالفيلا التي حصلت عليها زوجة ناصر الذي كان يغادر الفيلا قبل موعد أي لقاء حميمي، كما أن الجناح المخصص للقاءات الغرام مجهز بأجهزة تسجيل صوت وصورة، لاستخدام الفيديوهات ضد المعارضين.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن ناصر الذي صدعنا كذبا وزورا عن القيم والمبادئ والأخلاق مدعيا البطولات الوهمية والنجاحات الزائفة انكشف وجهه القبيح وظهرت شخصيتة الحقيقية ومهنته الأصلية "قواد" على طريقة محجوب عبد الدايم في فيلم "القاهرة 30" حيث يستخدمة أردوغان وحاشيته كورقة تواليت قذرة تستخدم في غرض معين ثم تلقى على الأرض

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واستبدالها بورقة أخرى من الهاربين من أرباب السوابق المطلوبين في تنفيذ أحكام قضائية في قضايا إرهابية وتحتضنهم تركيا وتوفر لهم الأمن والأمان.

أضاف طوالة أن زوجة ناصر تدخلت عند أقطاي لعودة زوجها مرة أخرى للظهور على شاشة قناة مكملين الإخوانية الإرهابية التي يشرف عليها ويمولها هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية وبالفعل استجاب لطلبها وظهر أقطاي مع زوجها على القناة العميلة في أولى حلقات عودته بعد غيابه عن الشاشة لمدة 7 أيام.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن هذا ليس جديدا على الكلاب الذين باعوا وطنهم وارتموا في أحضان الشيطان أردوغان وزعيم الإرهاب في العالم تميم بن حمد أمير دويلة قطر بحثا عن الدولارات الحرام.

وأوضح طوالة، إن من يبيع وطنه الذي نشأ وتربي فيه ليس غريبا أن يبيع عرضه وهذه هي النهاية الطبيعية لكل خائن وعميل من المرضى النفسيين الملوثة أيديهم بدماء الشهداء الطاهرة.