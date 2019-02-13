كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 من قادة الميليشيات الإرهابية في درنة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ستة قادة من الميليشيات الإرهابية في مدينة درنة الليبية، في هجوم جديد لقوات المشير خليفة حفتر بوسط المدينة، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية ليبية.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 20 آخرين من الإرهابيين، بينهم المدعو مدني حافظ، وهو أحد قياداتهم، سلموا أنفسهم عقب المعارك للهلال الأحمر الليبي وطلبوا الحماية، في ظل استمرار "عملية الكرامة" التي يقودها حفتر.

وكان حفتر قد شن في 2014 الهجوم على الإرهابيين في درنة، المدينة القريبة من الحدود مع مصر والمعقل التاريخي للجماعات الجهادية بالمنطقة الوسطى الشرقية في شمال أفريقيا.

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وأعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الانتصار على الإرهابيين، في درنة أواخر العام الماضي، رغم وجود بعض البؤر التي مازالت تقاوم داخل المدينة.

وتشهد ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حالة من الفوضى والحرب الأهلية، وبها حالياً مركزا قوة، أحدهما يقوده المشير حفتر في شرق وجنوب البلاد، والآخر في طرابلس يقوده فايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني.

وانتشرت خلال تلك الفترة في جميع أنحاء ليبيا الجماعات الإرهابية والسلفية ذات الصلة بتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.