كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئى: لا توجد مشكلة مع أمريكا قابلة للحل.. والمفاوضات خسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء في بيان نشر على موقعه الرسمي على الويب، إنّه لا توجد مشكلة مع الولايات المتحدة يمكن حلها والمفاوضات معها خسارة.

ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف خامنئى أنّه فيما يتعلق بأمريكا، لا يمكن حل أي مشكلة وأن المفاوضات معها ليس لها سوى خسارة اقتصادية ومعنوية".

كما قال خامنئي في البيان، إن الشعب الإيراني يرى الآن أن عددا من الحكومات الأوروبية غير جدير بالثقة.