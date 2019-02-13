كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال لن تدعم الموازنة الأسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت، الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال، اليوم الاربعاء، في البرلمان الوطني الإسباني، إنها ستصوت ضد مشروع ميزانية الحكومة الاشتراكية لعام 2019 مما يجعل البلاد تقترب من إجراء انتخابات مبكرة.

وقال، جوان تاردا، عضو في البرلمان عن الحزب الآخر المؤيد للاستقلال، وهو هيئة الإنصاف والمصالحة، إنه يعتزم أيضًا التصويت ضد مشروع القانون، مع منع التغييرات غير المتوقعة في اللحظة الأخيرة.

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وكانت الأحزاب الكتالونية، قد دعت، من بين أمور أخرى، إلى حق المنطقة في تنظيم استفتاء على الاستقلال مقابل دعمها في البرلمان - وهو أمر رفضت الحكومة النظر فيه.

وأكدت مصادر بالحزب الاشتراكي والحكومي لـ"رويترز"، يوم أمس الثلاثاء أن الهزيمة في الميزانية ستؤدي إلى إعلان مبكر عن انتخابات وطنية مبكرة في 14 أبريل أو 28 أبريل بين تواريخ محتملة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أخرى، اليوم الأربعاء، إنه لم يتضح بعد متى سيتم الإعلان عن الانتخابات المفاجئة.