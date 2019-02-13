كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة موديز تمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لمصر نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما أرجعته إلى انتعاش النمو الاقتصادي على نطاق واسع، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمرونة في مقاومة تقلبات أسواق المال، وفق تقرير صادر عن المؤسسة.

وأضافت موديز أن النمو يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة -ما قبل 2011- بدعم من انتعاش التصنيع والتشييد والبناء والسياحة وليس قطاع الطاقة فحسب.

وقالت موديز: "هناك ائتمان سيادي إيجابي، والديناميات في مصر تتحدى العالمية".

وتابعت: "قوة الائتمان والتحديات ترجع إلى القوة الاقتصادية تعود إلى إمكانات أعلى واستمرار مفتاح الإصلاح لتحسين الائتمان إلى جانب تدفقات رأس المال المتقلبة واختبار مرونة الائتمان".