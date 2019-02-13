الرجاء يتسلح بجمهوره في موقعة أوتوهو وكارتيرون في مهمة جديدة بكأس”الكاف”

يسجل فريق الرجاء الرياضي، عشية اليوم الأربعاء، ثاني ظهور له في دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهاته المرة أمام فريق أوتو هو الكونغولي في المباراة التي يستضيفها مركب الأمير مولاي عبد الله، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً.

النسور الخضر، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، سيخوضون لقاء اليوم بمتغيرات بارزة، من بينها غياب الدولي الليبي سند الورفلي، الذي ستحرمه الإصابة من المشاركة مع المجموعة لحوالي الثلاثة أسابيع، ما سيفرض على المدرب الجديد إجراء بعض “الروتوشات” على تشكيلته الرسمية، بحثاً عن أول أول فوز بدور المجموعات، بعد تعادل سابق بملعب أدرار أمام حسنية أكادير.

في حين، سيكون الخط الهجومي بقيادة محسن ياجور جاهزاً للتحدي القاري، والدفاع عن لقب النسور الخضر الأخير بالمسابقة قبل أشهر، في انتظار قادم المباريات بدور مجموعات كأس “الكاف”.

الرجاء سيستفيد من الحضور الجماهيري البارز لأنصاره، بعد اختياره مركب الأمير مولاي عبد الله لاستقبال فريق أوتو هو الكونغولي، على غرار أبرز المواعيد الكروية للرجاء الأخيرة، خصوصا وأن إغلاق ملعب محمد الخامس، قد جر على النادي تنقلات بين الملاعب الوطنية، وفرض تقليص عدد الجماهير في المباريات التي يستضيفها ملعب الأب جيكو.

في المقابل، سيخوض نهضة بركان مباراته الثانية أمام الحسنية مساء اليوم أيضاً، بعد أن وضعت القرعة ممثلي الكرة الوطنية الثلاث بكأس “الكاف” في المجموعة ذاتها (نهضة بركان – حسنية أكادير – الرجاء الرياضي)، لأول مرة في تاريخ المسابقة.