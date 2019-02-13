النواب يصادقون بأغلبية 154 نائبا وامتناع “البام” على إخراج صندوق التأمين الصحي

بعدما كاد أن يسقط بمجلس المستشارين، إثر رفضه باللجنة البرلمانية قبل أن يصادق عليه بالجلسة العامة بأغلبية 16 مستشارا ومعارضة 15، صادق مجلس النواب، قبل قليل، على إخراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 154 نائبا (الأغلبية والاستقلال) على مشروع القانون بمرسوم، لإحداث الصندوق، بينما امتنع عن التصويت، نواب الأصالة والمعاصرة، وعددهم 28 نائبا، وامتنع أيضا نائب عن فيدرالية اليسار الاشتراكي الموحد.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لإخراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي كان له طابع استعجالي لعدة أسباب.

وأكد الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم 4 أكتوبر الماضي، أن الدولة والمؤسسات العمومية تساهم بأكثر من ملياري درهم لتمويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق الجديد.

وسجل أن الصندوق المذكور، الذي يعتبر اتحادا لثماني تعاضديات، عرف خلال العام الماضي عجزا تقنيا بلغ 301 مليون درهم.