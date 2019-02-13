حلا ترك في برنامج رفقة عائلتها على MBC.. هل يظهر والدها في إحدى الحلقات؟.. باطمة وغزل أمرهما محسوم

تستعد الفنانة البحرينية حلا الترك لخوص تجربة جديدة في مجال تقديم برنامج لتلفزيون الواقع، يعرض حياتها اليومية على قناة “mbc”، ينطلق، يوم السبت المقبل.

وكشفت حلا ترك، أثناء استضافتها في برنامج “تراندينغ”، على قناة “mbc”، أن الجمهور سيتعرف على حياتها مع أصدقائها، وعائلتها.

الجمهور تساءل على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن انطلاقة البرنامج، هل سيظهر في إحدى حلقاته والدها محمد الترك، على الرغم من أنه يعيش بعيدا عنها، وعلاقته متوترة معها.

ويعتبر البرنامج، الذي يحمل اسم حلا ترك تجربة هي الأولى من نوعها في العالم العربي في صنف برامج تلفزيون الواقع.

يذكر أن العلاقة بين حلا ترك، ووالدها محمد الترك متوترة، خصوصا أنه يستقر مع زوجته الفنانة دنيا باطمة، التي قالت في تصريحات صحفية إن البرنامج لا يهمها ولا يهم ابنتها غزل.