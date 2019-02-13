بنشعبون والكتاني: المقاولات الصغرى هي سلاح المغاربة ضد البطالة والفقر

أجمع محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “التجاري وفا بنك” ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، على أن المقاولات الصغرى هي سلاح المغاربة ضد البطالة والفقر، لا سيما في صفوف الشباب.

وأكد بنشعبون خلال مشاركته صباح اليوم الأربعاء، في الدار البيضاء في “ملتقى المقاولة الصغرى” المنظم من طرف التجاري وفا بنك، أن تحليل البيانات المتوفرة أكد على أن المقاولات الصغرى تمثل 95 في المائة من مجموع المقاولات المغربية، وهي مقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، حيث أنها تخلق مناصب شغل بمعدلات كبيرة وتكلفة مالية قليلة، قائلا “المقاولات الصغرى تُعد مساهما أساسا في الدفع بعجلات النمو المستدام، محاربة الفقر، وتحسين المستوى المعيشي، والاندماج الاجتماعي أيضا”.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه يجري حاليا الإعداد لإطلاق عرض “ضمان” الخاص بالتمويل الأصغر لفائدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، والذي سيرفع من الرفع من تمويلات جمعيات القروض الصغرى لصالح المقاولات الصغيرة جدا، إضافة إلى إحداث خط تمويل قصد منح القروض المشتركة بفائدة تفضيلية.

وعرف ملتقى المقاولات الصغرى الذي انطلاق صباح اليوم، حضور أزيد من 600 فاعل اقتصادي، كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين التجاري وفا بنك وشركة “كوسومار”، وبين التجاري وفا بنك والاتحاد العام لمقاولات المغرب.