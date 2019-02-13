جثمان سالا يصل لبلدته الجمعة وحداد بأندية أوروبا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن جثمان اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، سيصل إلى مسقط رأسه، يوم الجمعة، بعد انتهاء الأبحاث الأولية بخصوص سقوط الطائرة التي كانت تقله.

وحسب المصذر ذاته، فإن دفن لاعب فريق كارديف سيتي سيكون، بعد غد الجمعة، بحضور أفراد عائلته، وعدد من اللاعبين الذين جاوروا سالا سواء خلال بداياته الكروية، أو المحطات التي مر منها وكان أخرها مع نانت الفرنسي، قبل التوقيع بكشوفات كارديف.

وكانت الشرطة البريطانية قد انتشلت جثة سالا قبل حوالي الأسبوع، من وسط حطام الطائرة التي كانت تقله صوب كارديف، في حين لازالت الأبحاث مستمرة لإيجاد الطيار الذي كان رفقة اللاعب الأرجنتيني، والذي لقي حتفه أيضاً، وسط بحر “المانش”.

يشار، إلى أن أبرز الأندية الأوروبية قد أعلنت عن وقوفها لدقيقة صمتاً لرحيل إيميليانو سالا، في المباريات التي ستقام بعد الإعلان عن انتشال جتثه والتعرف عليها من طرف السلطات، بعد أسبوعين تقريباً على انطلاق عملية البحث.

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