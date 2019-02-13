أوروبا: إضافة السعودية لقائمة سوداء بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضاف الاتحاد الأوروبي السعودية إلى القائمة السوداء التي تشمل دولا تمارس غسيل أموال وتمويل الإرهاب، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء. وأكد الاتحاد الأوروبي بقراره ضم السعودية إلى هذه القائمة السوداء أنها تشكل تهديدا للاتحاد بسبب تهاونها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي المجمل، تضم هذه القائمة السوداء 23 دولة ومنطقة هي أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسورية وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن. Advertisements وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء. ويتطلب إقرار مبادرة المفوضية موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد التي أبدى عدد منها تحفّظات على غرار فرنسا وبريطانيا.

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