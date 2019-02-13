قلنسوة: إطلاق سراح صاحب منزل مهدد بالهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" اليوم، الأربعاء، سراح صاحب منزل مهدد بالهدم، أشرف أبو علي، من مدينة قلنسوة بشروط مقيدة، بعد أن اعتقلته الشرطة في التظاهرة الاحتجاجية ضد هدم المنازل، أمس.

واعتقلت الشرطة أبو علي خلال تظاهرة احتجاجية على المدخل الرئيسي لقلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت، بحجة إخلال النظام في طريق عام، أمس.

ونسبت الشرطة في لائحة الادعاء لصاحب المنزل شبهة الإخلال بالنظام وإغلاق طريق عام، في حين قدمت للمحكمة طلبا لتمديد اعتقاله.

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وترافع عن المعتقل أبو علي، المحامي علاء تلاوي، وقال في حديث لـ"عرب 48" إن "الشرطة لا تتفهم الحالة التي تعيشها مدينة قلنسوة وخاصة أصحاب البيوت المهددة بالهدم، وهنا نحن نتحدث عن صاحب بيت مهدد بالهدم في أية لحظة".

وأكد أنه "بيّنا للمحكمة أنه من حق أي إنسان أن يتظاهر بطريقته، ويعبر عن غضبه بالطريقة التي يراها، حتى وإن كان ذلك بإغلاق شارع لبضع دقائق، وهذا ما قبلته المحكمة في ادعائنا، وأطلقت سراح أبو علي".