3 إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب الزرازير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين عدد من السيارات على شارع رقم 77 قرب قرية الزرازير، في منطقة الجليل، شمالي البلاد، عن 3 إصابات بينها حرجة، ظهر اليوم الأربعاء.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين بينهم مسنة (70 عاما) والتي وصفت جروحها بالخطيرة وحالتها بالحرجة، وهي فاقدة الوعي، ومسن (70 عاما) وصفت جروحه بالمتوسطة مع إصابة في الصدر والأطراف، وأحيلا لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا، والمصاب الثالث بجروح طفيفة، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 13 شخصا من المجتمع العربي في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019.