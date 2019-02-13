شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة سبل التعاون المشترك بين مكتب وزارة التعليم الفني ومؤسسة حضرموت للاختراع والان مع التفاصيل

ألتقى الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت بمكتبه بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي برئاسة المهندس فهد عبدالله باعشن رئيس المؤسسة.

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير المعاهد المهنية والتقنية والفنية وتدريب وتأهيل الكادر التعليمي بالمعاهد والمساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة وكذلك الاستفادة من أفكار المخترعين للنهوض بالشباب وتأهيلهم ورفع قدراتهم من خلال إقامة فعاليات مشتركة بين الجانبين لطلاب المعاهد المهنية والتقنية والفنية في مجال الاختراع والابتكار والابداع.

وكذا المساهمة في تطوير واستثمار الوحدات الإنتاجية بالوزارة وأشراك مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ضمن لجنة المسح الخاصة بتطوير وتحسين المناهج التعليمية للمعاهد المهنية والتقنية والفنية و المشاريع المستقبلية التي تسعى الوزارة لتنفيذها.

ويأتي ذلك لتوسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت والتمهيد لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والمؤسسة خلال الأيام القادمة.