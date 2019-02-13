حضرموت للتوحد وهندسة إبداع الخيرية بالمكلا تبحثان سبل التعاون المشترك

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ألتقى عبدالله سعيد باصمد رئيس مؤسسة حضرموت للتوحد بمدينة المكلا، بالمهندس علي أبوبكر بارحيم رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية.
وجرى في اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين فيما يتعلق بالمساهمة في الاشراف والتنفيذ للمشاريع الخيرية لأطفال التوحد واستعرض رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية المهام والاعمال التي تقوم بها المؤسسة من أجل المساهمة لتقديم أفضل الخدمات الهندسية والفنية للمشروعات الخيرية وكذلك إدارة التصاميم المعمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية وأعمال التشغيل والصيانة والأشراف على التطبيق ومنهجية إدارة المشاريع.
مشيراً إلى أن المؤسسة تهدف إلى مساهمة المجتمع في بناء وترميم وصيانة المشاريع الخيرية مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود وكذا تحسين المستوى الصحي والتعليمي من خلال إقامة البرامج والمشاريع في المجال الصحي والتعليمي والثقافي والخيري وقال أن المؤسسة تعتبر من المؤسسات الوليدة في حضرموت تسعى لخلق شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والإقليمية والجهات ذات العلاقة لما من شأنه تقديم خدمات واستشارات للأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع بحضرموت .
بدوره أبدى رئيس مؤسسة حضرموت للتوحد اعجابه بكافة الاعمال والأنشطة والمشاريع التي تنفذها مؤسسة هندسة إبداع الخيرية كأول مؤسسة هندسية خيرية تقدم خدمات استشارية فنية ومدنية ومعمارية وانشائية للمشاريع التعليمية والصحية وغيرها من المشاريع الأخرى .. مبدياً استعدادهم للتعاون والشراكة مع مؤسسة هندسة إبداع الخيرية واشراكهم في التنفيذ والأشراف لمشروع مؤسسة حضرموت للتوحد الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الخيرية .
بعد ذلك طاف رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية المهندس علي بارحيم بمعية رئيس مؤسسة حضرموت للتوحد ومرافقوه على القاعات الدراسية لأطفال التوحد والاقسام والادارات التي تشملها المؤسسة للتعرف عن كثب على سير نشاطها التعليمي والكادر التدريسي لتعليم أطفال التوحد .
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