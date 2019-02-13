شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع بخط إنما بعدن والان مع التفاصيل
قال سكان إن حادث مروري مروع ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين في خط انما بمدينة عدن جنوب البلاد.
وذكر السكان أن ثلاثة ركاب اصيبوا في تصادم سيارة نقل ركاب نوع دباب وسيارة نظافة في خط انماء.
وقال مواطنون ان الحادث وقع في الخط الرئيس المؤدي الى جولة كالتكس امام مدينة انماء السكنية .
وأكد المواطنون ان 3ركاب كانوا على متن سيارة النقل "الدباب" اصيبوا خلال .
وعقب الحادث نقل المصابين الى احد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
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