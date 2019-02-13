شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب في بلجيكا يشل الحركة بالمطارات والموانئ والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن نقابات العمال التي دعت إلى هذا الإضراب تطالب بزيادة الأجور والمعاشات وتوفير أوضاع عمل أفضل، مشيرة إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات البلجيكية.
وكانت النقابات الثلاث الرئيسية في البلاد "سي إس سي" و"سي جي إس إل بي" و"إف جي تي بي" قد دعت إلى تنظيم إضراب اليوم الأربعاء حيث تقول النقابات إن الزيادة في الراتب البالغة 8ر0 في المائة العامين المقبلين غير كافية.
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