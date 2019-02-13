حدث في مثل هذا اليوم February 13, 2019

أحداث سياسية وعامة 1668 - إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة. 1795 - تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية. 1920 - عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا، وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون. 1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا والمعروفة باسم "أسد البحر". 1946 - اختيار مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لهيئة الأمم المتحدة. 1960 - فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها، وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانًا لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها. 1974 - الاتحاد السوفيتي يطرد الأديب والكاتب ألكسندر سولجنيتسين من البلاد وتجرده من جنسيته بسبب معارضته للحكم. 1991 - قصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى مقتل 408 شخص. 1992 - زوال جمهورية منغوليا الشعبية 2015 - اشتعال مُظاهراتٍ في عددٍ من المُدن التُركيَّة إثر العُثور على جُثَّة المُراهقة أوزكه جان أصلان التي تبيَّن أنها اغتُصبت وأُحرقت من قِبل سائق ميكروباص ومُساعداه. مواليد 1457 - ماري دوقة بورغونيا، زوجة ماكسيمليان الأول إمبراطور الرومانية المقدسة. 1599 - البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. 1910 - ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956. Advertisements 1920 - شفيق بلبع، سياسي وصيدلي مصري. 1936 - بافول مولنار، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي. 1938 - أوليفر ريد، ممثل إنجليزي. 1941 - ميمي جمال، ممثلة مصرية. 1943 - إريك فريدريكسون، حكم كرة قدم سويدي. 1956 -سمو الأميرة عالية بنت الحسين، ابنه المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال. وفيات 1332 - أندرونيكوس الثاني باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية. 1542 - كاثرين هوارد، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا الخامسة. 1883 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني. 2004 - سليم خان يندرباييف، الرئيس الشيشاني الأسبق. 2008 - زيزي مصطفى، ممثلة مصرية. 2010 - عامر خماش، عسكري وسياسي أردني. 2013 - سيد سيزار، ممثل وكاتب أمريكي. 2017 - كم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون.

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